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İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısında 36 Ölü, 50 Yaralı

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısında 36 Ölü, 50 Yaralı
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İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi yaralandı. Saldırı, kentin merkezi ve sanayi bölgesini hedef aldı.

- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 36 ölü, 50 yaralı

ŞAM - İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İsrail, Suriye'nin Palmira kentini hedef aldı. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ - Güncel
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