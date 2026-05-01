İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına Tokat'ta tepki

TOKAT'ta cuma namazı sonrası sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Servet Kablan, "Herkesi Gazze'nin sesi olmaya ve adaletin yanında saf tutmaya davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Merkez Camii'nde kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasına; AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyit Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Servet Kablan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananların insanlık hafızasında derin yaralar açtığını belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının açık biçimde kabul edilemez olduğunu kaydeden Kablap, "Gece saatlerinde insansız hava araçları ve elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur. Herkesi Gazze'nin sesi olmaya ve adaletin yanında saf tutmaya davet ediyoruz." (DHA

