Somalililer, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararına tepki gösterdi

Güncelleme:
İsrail'in Somaliland'i 'bağımsız ve egemen devlet' olarak tanıma kararı, Somali'de büyük tepkilere yol açtı. Somalililer, bu durumu ülkenin toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tehdit olarak değerlendirirken, Somaliland'in uluslararası alanda tanınmadığını vurguladı.

İsrail'in Somaliland'i "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıma yönünde aldığı karar, Somali'de tepkilere yol açtı.

Başkent Mogadişu'da AA muhabirine konuşan Somalililer, söz konusu kararın Somali'nin toprak bütünlüğünü zedelediğini, ülke ve bölge güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Vatandaşlardan Hatice Osman Dahir, Somali ile Somaliland'in ayrı ülkeler olmadığını belirterek, "Somali ve Somaliland aynı vücudun parçalarıdır. Ülkemizin bölünmesini istemiyoruz." dedi.

Nur Kumbow da İsrail'in bu kararını kabul etmediklerini vurgulayarak, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıkları ortadayken, bizden bir kişi bile hayatta olduğu sürece bu durumu kabullenmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Mohamed Guled, İsrail'in Somaliland'i tanımasının hukuki bir anlam taşımadığını belirterek, "Uluslararası alanda devlet olarak tanınmayan bir yapının, başka bir ülke tarafından tanınması geçerli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın Somali halkı açısından beklenmedik olduğunu dile getiren Mohamed Salad ise "Somali'nin bile devlet olarak tanımadığı bir bölgenin, ülkeyi bölmeye yönelik girişimleri son derece vahimdir." dedi.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
