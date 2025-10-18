Haberler

İsveç'te Filistinli Gazeteci Salih el-Caferavi Anıldı

İsveç'te Filistinli Gazeteci Salih el-Caferavi Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi, Stockholm'de yapılan bir protesto ile anıldı. Katılımcılar, İsrail'in uyguladığı soykırımı protesto ederken, Caferavi'nin yanı sıra 255'ten fazla gazetecinin öldürülmesi nedeniyle İsrail'i kınadı. Eylemciler, Caferavi'nin Gazze'deki sesini kesemeyeceklerini ve uluslararası mahkemelerde hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı, katılımcılar uygulanan soykırımı da protesto etti.

Eylemciler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail destekli çeteler tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Caferavi'yi anan eylemciler, 255'ten fazla gazetecinin ve medya çalışanının öldürülmesi nedeniyle İsrail'i kınadı.

Grup adına yapılan açıklamada, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 yıl boyunca Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Caferavi'nin şehit edilerek Gazze'nin sesinin kesilemeyeceği ve İsrail tarafından öldürülen 200'den fazla gazetecinin hesabının sorulması gerektiği vurgulandı.

Eylemciler, "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Salih el-Caferavi, Gazze'de İsrail çeteleri tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşırken, "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları attı.

Protestoya katılan İsveçli aktivist Eva Myrdal, AA muhabirine, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının önemli olduğunu ama bunun takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Myrdal, "Ancak siyasi sorun çözülmedi. Barış gelmedi çünkü Filistin sorunu ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı sorunu hala çözülmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'in yıllarca Filistin halkına soykırım uyguladığını vurgulayan Myrdal, "Gazze'de barış sağlanması, İsrail'in soykırım yaptığı gerçeğini kapatmaz. Mutlaka İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırım uluslararası mahkemelerde yargılanmalı." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Caferavi'yi Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde öldürmüştü.

Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı bildirilmişti.???????

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.