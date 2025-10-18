İsveç'te Filistinli Gazeteci Salih el-Caferavi Anıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı, katılımcılar uygulanan soykırımı da protesto etti.

Eylemciler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail destekli çeteler tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Caferavi'yi anan eylemciler, 255'ten fazla gazetecinin ve medya çalışanının öldürülmesi nedeniyle İsrail'i kınadı.

Grup adına yapılan açıklamada, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 yıl boyunca Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Caferavi'nin şehit edilerek Gazze'nin sesinin kesilemeyeceği ve İsrail tarafından öldürülen 200'den fazla gazetecinin hesabının sorulması gerektiği vurgulandı.

Eylemciler, "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Salih el-Caferavi, Gazze'de İsrail çeteleri tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşırken, "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları attı.

Protestoya katılan İsveçli aktivist Eva Myrdal, AA muhabirine, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının önemli olduğunu ama bunun takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Myrdal, "Ancak siyasi sorun çözülmedi. Barış gelmedi çünkü Filistin sorunu ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı sorunu hala çözülmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'in yıllarca Filistin halkına soykırım uyguladığını vurgulayan Myrdal, "Gazze'de barış sağlanması, İsrail'in soykırım yaptığı gerçeğini kapatmaz. Mutlaka İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırım uluslararası mahkemelerde yargılanmalı." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Caferavi'yi Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde öldürmüştü.

Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı bildirilmişti.