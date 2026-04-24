İsrail'in seçimler öncesi Gazze'ye yeniden saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı iddia edildi

Güncelleme:
İsrail hükümetinin, İran ve Lübnan'daki ateşkeslerin devam etmesi durumunda, ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İsrail hükümetinin, İran ve Lübnan'daki ateşkeslerin devam etmesi durumunda, ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinde Amos Harel imzasıyla yayımlanan analizde, İsrailli siyasetçilerin Hamas'ın Gazze'de güçlendiğine dair açıklamalarının tesadüfi olmadığına işaret edildi.

Söz konusu analize göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'da çatışmasızlığın devamı durumunda, ekimde yapılacak genel seçimler yaklaşırken, diğer cephelerde savaşın "sonsuz ateşini" canlı tutmayı amaçlıyor.

Netanyahu, siyasi rakiplerinin Gazze'de vaddettiği "tam zaferi" gerçekleştirememesi nedeniyle yönelttiği eleştirilere karşı, Gazze'ye yeniden saldırarak hedefinden vazgeçmediğini kanıtlamayı arzuluyor.

Analizde, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Netanyahu'dan İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmek için harekete geçme talimatı vermesini talep ettiği hatırlatıldı.

Bu yöndeki hazırlıkların başladığı belirtilen analizde, öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Oslo Anlaşmalarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir hamle yapıldığı aktarıldı.

Analizde, İsrail ordusu içerisinde de Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmak için çaba gösteren komutanlar olduğu, ateşkese rağmen halihazırda devam eden saldırıların Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında "sarı hat" olarak isimlendirilen sınırın ötesine uzandığı ve çok sayıda Filistinli sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
500

