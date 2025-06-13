İsrail'in Saldırısında Natanz Nükleer Tesisi Vuruldu
İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef aldığını ve bölgede dumanların yükseldiğini bildirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.
Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel