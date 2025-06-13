İsrail'in Saldırısında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezine düzenlediği saldırıda, komutan Hüseyin Selami'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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