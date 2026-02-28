ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Minab Kentindeki İlkokulda Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Sayısı 51'e Yükseldi, 60 Yaralı Var

(ANKARA) - İran devlet medyası, İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokulu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısının 51'e yükseldiğini, 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ajansın son aktardığı bilgilere göre, saldırı doğrudan okul binasını hedef aldı. İlk açıklamalarda 24 kişinin öldüğü ve 45 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Güncellenen bilgilere göre hayatını kaybeden öğrenci sayısının 51'e, yaralı sayısının 60'a yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını, saldırı sırasında okulda 170 öğrencinin bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA