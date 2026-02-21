Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 kişiyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen iki ayrı saldırıda biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaralandı. Durumu kritik olan yaralılar arasında genç bir kişi de bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve güney kesimlerinde düzenledikleri iki ayrı saldırıda, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah'a bağlı El-Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy halkına ateş açtığını belirtti.

Saldırıda iki Filistinlinin yaralandığını aktaran Ebu Ulya, yaralılardan birinin durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Ebu Ulya, yaşanan durumun kötü olduğunu kaydederek, "Köyün güney kesiminde silah sesleri sürüyor. Biri çocuk olmak üzere iki yaralı var. Genç bir kişi sırtından vuruldu ve durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bir Filistinlinin, İsraillilerin darp etmesi sonucu yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Filistin Kızılayı ekiplerinin çalışmalarını engellediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
