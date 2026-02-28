ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı...Minab Kentinde Bir İlkokulda Çocukların da Bulunduğu En Az 24 Kişi Öldü
İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokulu hedef alan İsrail saldırısında 5'i çocuk olmak üzere toplam 24 kişi öldü. 45 kişi ise yaralandı.
( ANKARA ) - İran merkezli Mehr haber ajansı, İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokulu doğrudan hedef aldığını, saldırıda çocukların da aralarında olduğu 24 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ajansın aktardığına göre, İsrail saldırısında ilkokulda en az 5'i çocuk 24' kişi öldü ve 45 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırıya ilişkin ayrıntıların netleşmesi için yetkililerin incelemelerinin sürdüğü ve saldırı sırasında 170 çocuk öğrencinin okulda olduğu ifade edildi.
Kaynak: ANKA