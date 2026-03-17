Lübnan'ın güneyindeki Arkub bölgesi, stratejik konumu nedeniyle İsrail saldırılarının hedefinde

Lübnan'ın güneyinde stratejik konumu, doğal kaynakları ve zengin su rezervlerinin yanı sıra Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na yakınlığıyla öne çıkan Arkub bölgesi; İsrail'in saldırıları ve işgal tehdidi altında bulunuyor.

Başta Şeba, Kefr Şuba ve Habbariye olmak üzere Arkub'u oluşturan beldeler; Lübnan-Suriye-İsrail sınırlarının kesiştiği noktada yer alması hasebiyle yüksek stratejik öneme sahip bulunuyor.

Hermon Dağı'nın batı yamacında yer alan bölge, İsrail'in kuzeyindeki Celile'yi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü görebilecek bir konumda bulunuyor.

Şeba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni kapsayan Arkub, askeri ve siyasi açıdan "odak noktası" olarak öne çıkarken, bu durum bölgeyi İsrail ile yaşanan gerilimlerde sürekli gerilim noktası ve açık bir çatışma alanı haline getiriyor.

Yüksek rakımı nedeniyle askeri açıdan kritik öneme sahip olan Arkub bölgesi, aynı zamanda zengin su kaynakları ve Hasbani Nehri havzasına yakınlığıyla da öne çıkıyor.

"Bu bölgenin kontrol altına alınması Lübnan'ın güneyinin tamamının kontrol altına alınması anlamına geliyor"

Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye, Filistin ve Lübnan'a bakan bölgenin bazı noktalarının yaklaşık 2 bin 800 metre yüksekliğe ulaştığını belirterek, bu durumun Arkub'u tarih boyunca çatışmaların odağı haline getirdiğini söyledi.

Kadiri, İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra karadan da ilerlemeye çalıştığı Hıyam beldesinin Mercayun ilçesinin en büyük beldesi olduğunu, geçmişte olduğu gibi bugün de saldırıların hedefinde bulunduğunu ifade etti.

Arkub'un tarih boyunca direniş hareketlerine ev sahipliği yaptığını belirten Kadiri, "Bu bölgenin kontrol altına alınması Lübnan'ın güneyinin tamamının kontrol altına alınması anlamına geliyor." dedi.

İsrail'in süregelen hava saldırıları ve kara baskınları

Kadiri, İsrail ordusunun Arkub'un içine tam olarak yerleşemediğini ancak Sedana ve Kefr Şuba çevresine hava saldırıları eşliğinde kara baskınları düzenlediğini ve bölgede direniş olup olmadığını test ettiğini söyledi.

İsrail ordusunun zaman zaman Hıyam beldesinin güney tarafından baskınlar düzenlediğini aktaran Kadiri, bazı durumlarda eski hapishane çevresine kadar ilerlediklerini, bazen de belde merkezine ulaşıp geri çekildiklerini ifade etti.

İsrail ordusunun Hıyam'da belli ölçüde direnişle de karşılaştığını belirten Kadiri, zaman zaman çevre beldelerden roket saldırılarının düzenlendiğini ve çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Kadiri, İsrail ordusunun gece saatlerinde Kefr Şuba Tepeleri'nden topçu atışları ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini, saldırıların sabah saatlerine kadar sürdüğünü ifade etti.

Arkub halkı, saldırılara rağmen topraklarını terk etmemekte kararlı

Bazı gizli müzakerelerin yürütüldüğünü iddia eden Kadiri, saldırıların artışının çoğu zaman müzakere süreçleriyle örtüştüğünü belirterek, "Çünkü savaş, şiddet yoluyla siyasetin devamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arkub halkının saldırılara rağmen topraklarını terk etmemekte kararlı olduğunu vurgulayan Kadiri, "Toprakta kalmak, haysiyet ve gurur ifadesidir." dedi.

Bölgedeki askeri duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kadiri, bazı noktalarda geçmiş dönemlerden kalma silahların bulunduğunu ve bunların çeşitli unsurlar tarafından kullanıldığını ifade etti.

Kadiri, Arkub'da geçmişteki gibi direniş güçlerinin yoğun askeri varlığının görülmediğine dikkati çekerek, "Günümüzde direniş anlayışı halkın topraklarına bağlılığı ve diğer güçlerin istismar edebileceği herhangi bir güvenlik boşluğunu önleme üzerine kurulu." diye konuştu.

Lübnan'ın güneybatısında direniş noktalarının bulunduğunu belirten Kadiri, İsrail'in bölgede bir "oldubitti" dayatmak amacıyla kademeli şekilde karadan ilerlemeye çalıştığını dile getirdi.

Şeba Belediyesi'nden 14 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail sınırında yer alan bölgeden Lübnan ordusunun çekilmesine ilişkin endişeler dile getirilmiş, ordunun bölgede kalması için Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a çağrıda bulunulmuştu.