ABD-İsrail, İran'ın tarihi Kaşan kentinde bir demir yolu köprüsüne saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in İran'daki demir yollarına saldırı tehdidinin ardından İsfahan Valiliği bölgede bir demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendiğini ve can kayıpları olduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın İsfahan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD- İsrail, Kaşan kentinde Yahyaabad Demir Yolu Köprüsü'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD- İsrail tarafından daha önce de hedef alınan İsfahan'a bağlı Kaşan kenti, ülkenin tarihi kimliğini yansıtan önemli kültür miraslarından sayılıyor.

ABD- İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail ordusu, İran'daki demir yolu altyapısına saldırılar düzenleneceğini duyurmuştu.