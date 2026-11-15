İsrail'in Refah'ın Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Refah'ın Mevasi bölgesindeki Muaviye Cami yakınlarını hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar da oldu ancak sayıya ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.

Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Es-Satr el-Garbi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu da 1 Filistinli yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı, 850 kişi de enkazdan çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA