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İsrail'in öldürdüğü Filistinli gencin naaşı UNDOF aracılığıyla ailesine teslim edildi

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İsrail'in öldürdüğü Filistinli gencin naaşı UNDOF aracılığıyla ailesine teslim edildi
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İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde işgal ettiği askeri noktaya girmeye çalıştığı iddia edilen Filistin uyruklu genç öldürülmüştü. Naaşı, UNDOF ve Suriye Kızılayı koordinesinde Vatan Hastanesi'ne nakledilerek ailesine teslim edildi.

Suriye'nin güneyinde İsrail ordusunun işgalindeki bir mevziye sızmaya çalıştığı iddia edilerek öldürülen Filistin uyruklu gencin naaşı, uluslararası ve yerel kuruluşların arabuluculuğunda ailesine teslim edildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da işgal ettiği bölgedeki bir askeri noktaya "girmeye çalıştığı" iddiasıyla ateş açarak öldürdüğü Filistin uyruklu M.A.D.'ın naaşını Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) ile Suriye Kızılayı ekiplerine teslim etti.

UNDOF ve Suriye Kızılayı koordinesinde Vatan Hastanesi'ne nakledilen gencin naaşı ailesi tarafından teslim alındı.

Söz konusu olayla eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra, Dera ve Şam kırsalında yer alan çok sayıda noktaya zırhlı araçlarla karadan sızarak baskınlar düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kuneytra'nın güney kırsalındaki el-Asubah köyüne 4 askeri araçla giren İsrail birlikleri, kuzey kırsalındaki el-Hamidiye köyüne de birkaç zırhlı araçla baskın yaptı. Birlikler bölgeden çekilirken yerleşim yerinin üzerine yaklaşık 4 aydınlatma fişeği fırlattı.

Dera'nın batı kırsalındaki Yermük Havzası'nda bulunan Vadi el-Rakkad sınırındaki Ebu el-Gaysar Kapısı'ndan giriş yapan 4 araçlık askeri konvoydan ikisi vadinin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Bölgede ailesiyle yaşayan bir sivili alıkoyarak sorgulayan İsrail güçleri daha sonra işgal altındaki topraklara geri döndü.

İsrail ordusu Şam'ın batı kırsalındaki Beyt Cinn çiftliği ile Beyt Cinn beldesi arasındaki tarım arazilerine de zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Bölgede konuşlanan İsrail güçleri, eski rejim döneminden kaldığı belirtilen boş bir askeri mevziye girerek alanı patlayıcılarla imha etti.

Kaynak: AA
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