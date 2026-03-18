Haberler

İsrail'in Lübnan'a saldırısında 11 sivil savunma personeli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Nebatiye bölgesinde bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu Sivil Savunma Merkezinde bulunan 11 personel yaralandı ve çevrede ciddi hasar meydana geldi.

İsrail'in Nebatiye bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 11 sivil savunma personelinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye'de bir binayı hedef aldı.

Saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Sivil Savunma Merkezinde bulunan 11 sivil savunma görevlisi yaralandı. Saldırının hedefi olan bina ve çevresindeki araçlar ciddi hasar gördü.

Açıklamada, saldırılara rağmen ekiplerin görevlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
