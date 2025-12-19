Haberler

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Batı Şeria'da Filistinli bir genci aracıyla ezerek yaraladı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir genci araçla ezerek yaraladığı olayda, yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bazı İsraillilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci araçla ezerek yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus'un doğu bölgesindeki Amman Caddesi'ne araçlarıyla baskın düzenleyen bir grup İsrailli, yolda yürüyen Filistinli bir genci hedef aldı.

İsraillilerin aracıyla ezdiği Filistinli genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin, saldırı nedeniyle iki ayağında da kırıklar oluştuğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Yusuf Makamı'na gitmek üzere bölgeye gelen gruptaki araçlardan birinin, ezme girişiminin ardından kaçmaya çalışırken devrildiğini, araçtaki diğer kişilerin ise yaya olarak bölgeden uzaklaştığını aktardı.

İsrail ordusu, bir grup İsraillinin gece saatlerinde Nablus kentine girerek bir Filistinliyi araçla ezdiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, olaya karışanlardan bazılarının gözaltına alınarak İsrail polisine teslim edildiği iddia edildi.

Nablus'taki "Yusuf makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf makamında Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

title