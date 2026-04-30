İsrail'in Müdahalesi Sonrası Gazze Yardım Filosundaki 22 Tekneyle İrtibat Kesildi

(ANKARA) - İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na, Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesinin ardından irtibatın tamamen kesildiği teknelerin sayısı 22'ye çıktı.

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırmak amacıyla Avrupa limanlarından yola çıkan sivil Küresel Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında İsrail savaş gemileri ve sürat botları tarafından gece saatlerinde çevrelendi.

Küresel Sumud Filosu'nun konumlarını canlı olarak takip eden Flotilla Tracker sisteminde irtibat kurulamayan teknelerin sayısının 22'ye çıktığı görüldü.

Filodaki aktivistler tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askeri unsurları gece saatlerinde filoya yaklaşarak dronlar, lazer ışıkları ve otomatik silahlarla teknelere müdahalede bulundu. İsrail askerleri bazı teknelere doğrudan çıkarak gemilerdeki kameralar devre dışı bıraktı. Filo ayrıca yüksek yoğunluklu bir sinyal karartma (jamming) saldırısı tespit ettiklerini duyurdu.

Filodaki aktivistler arasında yer alan İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly, İsrail müdahalesinin ardından paylaştığı videolu mesajında, İrlanda hükümetine çağrıda bulundu. Connolly, "Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin" ifadelerini kullandı.

