İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması protesto edildi.

İngiltere Parlamentosu önünde yer alan "Old Palace Yard" Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapatmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, İsrail'in kutsal mekana yönelik kısıtlamalarını kınamak ve bölgeye yönelik tehditlere dikkati çekmek amacıyla düzenledikleri yürüyüşün ardından tarihi meydanda öğle namazını cemaatle kıldı.

Eyleme Filistin bayrakları ve kefiyelerle katılan göstericiler, namazın ardından meydandan ayrıldı.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.