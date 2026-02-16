Haberler

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, yine Gazze'de Yahudi yerleşimleri kurulacağını savundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin İsrail tarafından işgal edileceğini ve Filistinlilerden gasbedilen topraklara Yahudi yerleşimleri kurulacağını savundu. Smotrich, Hamas'ı yok etmenin ardından bölgede askeri yönetim ve yerleşimlerin olacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından işgal edileceğini ve Filistinlilerden gasbedilen topraklara Yahudi yerleşimleri kurulacağını savundu.

Smotrich, Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta, "Hamas'ın yok edilmesinden sonra işgal ve bölgeye Yahudi göçü olacak." iddiasında bulundu.

Gazze'nin İsrail'in bir parçası olduğunu öne süren Smotrich, "Orada İsrail yerleşimleri olacak. Yerleşimlerin olmadığı yerde güvenlik de olmaz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hamas'ı yok etmek için harekete geçeceğini ve gelecekte Gazze Şeridi'nde İsrail yerleşimlerinin kurulacağını ısrarla savunan Smotrich, ana hedeflerinin Hamas'ı yok etmek ve Gazze'yi silahsızlandırmak olduğunu, fakat bunu hala başaramadıklarını itiraf etti.

Smotrich bundan sonra yaşanacaklara ilişkin, "Gazze'yi işgal edeceklerine, bölgede askeri yönetim oluşturacaklarına, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Yahudi yerleşimleri kuracaklarına, göçü teşvik adı altında Filistinlileri sürgün edeceklerine" işaret etti.

İsrailli aşırı sağcı bakan daha önce de Gazze'de Filistinlilerin topraklarının gasbedilerek Yahudi yerleşimleri kurulmasını savunmuş, İsrail'in Gazze'de saldırılara yeniden başlayacağı mesajını vermişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
