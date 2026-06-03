İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda bir sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun beldesini bombaladığı aktarılan haberde, savaş uçaklarıyla Nebatiye kentine bağlı Mecdel Silm beldesinin de vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Arapsalim beldesini iki hava saldırısıyla hedef aldığı bildirilen haberde, Arapsalim beldesindeki saldırılarda bir sağlık görevlisinin öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.