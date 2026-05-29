Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında 8 Suriyeli öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında Suriyeli 8 sivil öldü. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken, Lübnan'da can kaybı 3 bin 355'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı bir beldeye düzenlediği hava saldırısı sonucu Suriyeli 8 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail, ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Adlun beldesini hava saldırılarıyla hedef aldı. Söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneydeki birçok beldeye yönelik saldırılarını da sürdürdü.

NNA, sivil savunma ekiplerinin, Adlun beldesinde İsrail'in hava saldırısına maruz kalan bir evin enkazında aralarında çocukların da olduğu 4 sivilin cansız bedenine ulaştığını aktarmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

Cennet Adası cehenneme döndü! Dev tekne bir anda sulara gömüldü
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular

Bayramlaşma için geldiler, acil servislik oldular

Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi