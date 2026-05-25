İsrail Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırılarını Sürdürüyor

BEYRUT, 25 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi gecesi ve pazar günü boyunca Lübnan'ın güneyinde yoğunlaşan hava saldırılarında en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Nebatiye ilçesine bağlı Sir el-Garbiyye kasabasında, aralarında bir çocuk ve çok sayıda kadının da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı "katliam" diye nitelendirdi. Aynı bölgede, İsrail insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda ise Nebatiye kenti ile Nümeyriye ve Arab Salim kasabalarında 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ajansın haberine göre, Sur ilçesinde düzenlenen İsrail saldırılarında ise toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Beyada kasabası yakınlarında bulunan İsrail askeri araçlarını hedef alan bir roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah lideri Naim Kasım günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlerin örgütün "ortadan kaldırılmasına" ve Lübnan'ın kademeli olarak işgaline yol açacağını belirterek İsrail'e karşı savaşmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İsrail saldırılarında can kaybının 3.151'e, yaralı sayısının ise 9.571'e ulaştığını açıkladı.

İsrail, nisanda yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua