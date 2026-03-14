Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 826'ya, yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 826 kişinin hayatını kaybettiğini, 2009 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar, kadınlar ve sağlık çalışanları da bulunuyor.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Hayatını kaybedenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 773 kişinin hayatını kaybettiğini, 1993 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor

Tam 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse başları epey yanacak
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız

Bu görüntüler tarih oluyor
İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD-İsrail destekçilerine sert sözler

Hedefinde bu kez ABD-İsrail destekçileri var! Resti çekti
Alman filozof Habermas hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü filozof hayatını kaybetti
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı

Ali Şahin asıl tehlikeyi işaret etti: Savaş bunun için planlandı