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Ateşkese Rağmen İsrail Saldırısı: 3 Ölü

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda aralarında bir namazgah ve bir evin hedef alındığı belirtilirken, toplam 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ile Sur kentlerinde düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Nebatiye kentindeki Seyyide el-Masume Parkı'nda bulunan bir namazgaha hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Ramadiyye beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, dün akşam, Nebatiye kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
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