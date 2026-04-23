İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde geçici ateşkese rağmen bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde geçici ateşkese rağmen bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'de Şavkin yolunda seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusunun güneydeki Yatir beldesine düzenlediği topçu saldırısında ise biri çocuk, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA'nın haberine göre, Sarbin, Beyt Lif ve Cibal el-Batm beldeleri öğleden sonra yoğun topçu atışına maruz kaldı. Bombardımanın Vadi Meryemin bölgesini de hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun aynı saatlerde Hanin, Reşaf, Aynata ve Bint Cubeyl kentinde büyük patlamalara yol açan saldırılar düzenlediği, Bint Cubeyl, Beyt Lif ve Reşaf beldelerinde ise ağır makineli silahlarla geniş çaplı tarama yapıldığı aktarıldı.

İsrail'e ait İHA'ların yoğun uçuş yaptığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

