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İsrail'in Lübnan'da motosiklete yönelik İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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İsrail'in Lübnan'da motosiklete yönelik İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırı Merceyun bölgesindeki Kabriha'da gerçekleşti; Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkez can kaybını doğruladı, ateşkese rağmen sınırda gerginlik sürüyor.

BEYRUT, 5 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef alan insansız hava aracı saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun, Lübnan'ın birçok noktasında faaliyetlerini sürdürdüğü de bildirildi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre motosiklete yönelik saldırı, ülkenin güneydoğusundaki Merceyun bölgesinde bulunan Kabriha'da gerçekleşti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını doğruladı.

Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Mansuri ve Baraşit kasabalarına topçu saldırısı düzenlediğini ve İsrail güçlerinin ülkenin güneyinde bulunan Bint Cubeyl bölgesindeki Hadesa'da evleri ateşe verdiği yönünde haberler geldiğini de bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasında haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen iki ülke arasındaki sınırda gerginlikler devam ediyor. ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalini sürdürüyor. Lübnan ise İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini talep ediyor.

Kaynak: Xinhua
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