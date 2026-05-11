Haberler

İsrail'in Lübnan'da kurtarma çalışması sırasında hedef aldığı sivil savunma görevlisi saldırı anını kaydetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısı sonrası yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yaptıkları sırada ikinci bir saldırıyla hedef alınan sivil savunma görevlisinin saldırı anını kayıt altına aldığı görüntüler yayınlandı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısı sonrası yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yaptıkları sırada ikinci bir saldırıyla hedef alınan sivil savunma görevlisinin saldırı anını kayıt altına aldığı görüntüler yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde, sivil savunma ekibinin Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısına hedef olan bölgeye ulaşmak için yola çıktığı ve saldırıda yıkılan binaya ulaştığı görüldü.

Videoyu kaydeden sivil savunma yetkilisi, yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı.

Görüntünün yeniden gelmesiyle, sivil savunma görevlisinin yardım için seslendiği işitildi.

Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü.

Ambulans şoförünün, saldırıya uğrayan sivil savunma yetkililerini "hastaneye varmak üzereyiz" sözleriyle teskin etmeye çalıştığı duyuldu.

Videonun sonunda ise hastaneye ulaşan sivil savunma görevlilerinin, durumlarının stabil olduğun anlaşıldığı bir görüntü yer aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın gün içerisinde yayınlanan haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tul beldesine düzenlediği saldırının ardından ikinci bir saldırıyla bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten ekibi hedef aldığı ve 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı