İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
SALDIRILARA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bölgelere düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Kusayr, Vadi Hasan, Yumhur Şakif ve Hul bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Yumhur Şakif beldesinde ayrıca İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), bir motosikleti ve tırı hedef aldı. Sağlık Bakanlığı Yumhur Şakif'daki saldırılarda 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ateşkese rağmen saldırı düzenlenen söz konusu bölgeler, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

Öte yandan İsrail ordusunun işgal ettiği Hiyam beldesinde evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ise İsrail'e ait İHA, sabah saatlerinden bu yana alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
