BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: İsrail, Beyrut ve çevresinde 60'tan fazla noktayı vurdu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Lübnan Ofisi, İsrail'in Beyrut ve ötesinde 60'tan fazla noktayı vurduğunu açıkladı.

UNHCR, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in Lübnan'a yaptığı 254 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in şu ana kadarki en büyük saldırı dalgalarından biri Beyrut ve yakınlarında 60'tan fazla noktayı vurdu. Ölü sayısı artıyor. Yıkım devasa boyutta. (Savaşta) bedeli yine siviller ödüyor." ifadelerini kullanıldı.

Sivillerin saldırılarda "hedef olmadığı" ve "korunması gerektiği" vurgulanan açıklamada, Beyrut'ta İsrail saldırılarıyla yıkılan yerler paylaşıldı.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.