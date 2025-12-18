Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi yaralandı. 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam etmekte.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Tayba beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Habere göre, olayda hedef alınan noktada bulanan bir elektrik şirketi çalışanlarının yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki çok sayıda noktaya hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
