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İsrail'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti

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İsrail, Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği en geniş çaplı hava saldırılarında 492 kişi hayatını kaybetti. 1.645 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunuyor.

Lübnan'ın güneyinden Beyrut'a doğru yola çıkan araçlar, 23 Eylül 2024. İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 492 kişi hayatını kaybederken 1.645 kişi ise yaralandı. İsrail, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede düzenlediği en geniş çaplı saldırılarda 800 bölgenin hedef alındığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunduğunu, yaşamını yitiren çok sayıda kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve yaralıların bölgedeki 27'den fazla hastaneye nakledildiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Xinhua / Güncel

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