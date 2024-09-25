Üye Girişi
Haberler

Gambiya'daki Maarif Okulu Öğrencileri ve Annesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Gambiya'daki Maarif Okulu Öğrencileri ve Annesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrencisi 3 kız kardeş Zeina, Zahraa ve Banin ile anneleri Muna Katbay, aile ziyareti için gittikleri ülkeleri Lübnan'ın güneyinde, 23 Eylül sabahı İsrail'in saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrencisi 3 kız kardeş Zeina, Zahraa ve Banin ile anneleri Muna Katbay, aile ziyareti için gittikleri ülkeleri Lübnan'ın güneyinde, 23 Eylül sabahı İsrail'in saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın Türkiye Maarif Vakfından aldığı bilgilere göre, Gambiya'daki Maarif Okullarında öğrenim gören 3 kız öğrenci ve anneleri, kanser hastası bir yakınlarının vefatı üzerine, okulun açılmasından 1 hafta önce Lübnan'ın güneyinde yer alan Hanaway'deki akrabalarının yanına gitti. Baba Muhammed Katbay ise Gambiya'da kaldı.

Anne ve 3 kızı, İsrail'in 23 Eylül'de yerel saatle 05.00 civarı Lübnan'a yaptığı saldırıda hayatını kaybetti.

Bombalı saldırı öncesi anne Muna Katbay'ın, Gambiya'daki arkadaşları ile telefonda konuşurken, yakınlardaki bomba sesleriyle korkan ve ağlayan kızlarının çığlıkları üzerine telefonu kapattığı öğrenildi. Ardından düzenlenen saldırılarda 3 küçük kızı ile annenin vefat ettiği, 2 gündür mahalledeki taziyeye çok büyük katılım olduğu bilgisi edinildi.

Gambiya'daki Uluslararası Maarif Okulunun açılışında, Lübnanlı ailenin okulda çok sevilen ve başkent Banjul'da öğrenim gören kızları 4 yaşındaki Banin, 5 yaşındaki Zahraa ve 9 yaşındaki Zeina Katbay'ın sıraları boş kaldı. Okulun sevilen öğrencilerinden Katbay kardeşlerin arkadaşları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının 20 Ocak 2020'de Gambiya'daki okulunun açılışında birlikte fotoğraf çektirdiği Zeina Katbay ile kardeşleri Zahraa, Banin ve anneleri Muna Katbay'ın, 23 Eylül'de İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yeri Hanaway'a düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerini acıya kapatanlar, yüreklerinde zulmün izini taşır. 2020 yılında Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının açılışında hatıra fotoğrafı çektirdiğim Zeina'nın, annesi ve iki kız kardeşi ile birlikte İsrail'in saldırılarında şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ömürlerinin baharında katil İsrail tarafından hayattan koparılan masum anneye ve kızlarına Allah'tan rahmet, geride kalan sevdiklerine sabır diliyorum. Sadece bir aileyi değil, tüm insanlığın onurunu, adalet ve merhamet duygusunu paramparça eden vahşetin sorumlularından, her bir canın hesabının sorulmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası Gambiya Lübnan İsrail Güncel Terör Eylül

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

Adnan Oktar'ı gölgede bırakacak! İşte Tosuncuk için istenen ceza
22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });