Albüm: İsrail Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırılarını Sürdürdü: En Az 29 Ölü
BEYRUT, 21 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'da devlete ait Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine Çarşamba erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua