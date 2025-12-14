Haberler

İsrail'in Lübnan'da bir motosiklete düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan’ın Nebatiye vilayetinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişinin yaralandığı bilgisi geldi. 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'de sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesinde bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
