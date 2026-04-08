Haberler

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında, 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere toplamda 254 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda 1165 kişi de yaralandı.

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırılarda 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye, yaralıların sayısının 837'ye çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

