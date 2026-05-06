Haberler

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 715'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı 2.715'e, yaralı sayısı ise 8.353'e ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki geçici ateşkesi uzattığını duyurdu.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 13 artarak 2 bin 715'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geçen sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 715'e, yaralı sayısı 8 bin 353'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 702 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

Otel odasındaki görüntülerle ilgili savunması, eşini kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

KYK yurdunda alarm! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Wilfried Zaha beklenen imzayı atıyor

Wilfried Zaha imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ayrılığa veto: Trabzonspor'a göndermiyorlar

Ezeli rakibini giderayak üzdü!
Galatasaray'ın eski yıldızından enfes bir frikik golü

Süper Lig'de topa vuramıyordu! Bu golü atan adama çok şaşıracaksınız
Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

KYK yurdunda alarm! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca

Aykut Kocaman'ın ardından bu kez de dünyaca ünlü hoca ile görüştü
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu