İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 715'e çıktı
İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı 2.715'e, yaralı sayısı ise 8.353'e ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki geçici ateşkesi uzattığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 702 kişinin öldüğünü bildirmişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.