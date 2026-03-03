Haberler

Lübnan'dan atılan roketin binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hafif yaralandı

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara işgalini genişletme kararı aldığı süreçte, Lübnan'dan atılan bir roketin İsrail'de bir binaya isabet etti. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, İran'a yönelik saldırıların ve bölgedeki gerginliğin arttığı bildirildi.

İsrail'in karada işgali genişletme kararı aldığı Lübnan'dan atılan roketin bir binaya isabet etmesi sonucunda 1 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin'in yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan atılan bir roketin İsrail'in kuzeyine düştüğüne dair rapor alındı.

Açıklamada, roketin, kuzeydeki Celile bölgesinde Lübnan sırına yakın Yuval yerleşiminde bir binaya isabet ettiği, bir kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İran'da fırlatılan ve engellenen bir füzenin şarapnel parçasının Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da bir binaya isabet ettiği ve Kızıl Davud Yıldızı ekiplerinin bölgeye nakledildiği belirtildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD- İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD- İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

