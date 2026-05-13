İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 896'ya çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 896'ya, yaralı sayısının ise 8 bin 824'e ulaştığını açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 14 artarak 2 bin 896'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 882 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
