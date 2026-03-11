Haberler

Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 570'e Yükseldi

Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 570'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 570'e, yaralı sayısı ise 1.444'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle 759.300 kişi yerinden edildi ve 580 barınakta 122.600 kişi kalıyor.

BEYRUT, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 570'e, yaralıların sayısı ise 1.444'e yükseldi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, saldırılar ülke genelinde geniş çaplı bir göç dalgasına yol açarken, yaklaşık 759.300 kişi yerinden edildi.

Devam eden saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileleri barındırmak amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulan 580 barınakta yerinden edilen 122.600 kişinin kaldığı belirtildi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı öğleden sonra Beyrut'un güney banliyölerine üç hava saldırısı düzenleyen İsrail, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik saldırılarını sürdürdü.

Kaynak: Xinhua
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı