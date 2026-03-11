Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 570'e Yükseldi
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 570'e, yaralı sayısı ise 1.444'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle 759.300 kişi yerinden edildi ve 580 barınakta 122.600 kişi kalıyor.
BEYRUT, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 570'e, yaralıların sayısı ise 1.444'e yükseldi.
Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, saldırılar ülke genelinde geniş çaplı bir göç dalgasına yol açarken, yaklaşık 759.300 kişi yerinden edildi.
Devam eden saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileleri barındırmak amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulan 580 barınakta yerinden edilen 122.600 kişinin kaldığı belirtildi.
Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı öğleden sonra Beyrut'un güney banliyölerine üç hava saldırısı düzenleyen İsrail, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik saldırılarını sürdürdü.