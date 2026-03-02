Haberler

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Beyrut ve Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti, 149 kişi ise yaralandı. Can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği belirtilirken arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 149 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısının "öncü veriler" olduğu, bilançonun artabileceği belirtildi.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit