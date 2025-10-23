Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

Güncelleme:
Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda Hizbullah'ın hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail hava saldırılarının Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bekaa bölgesine bağlı Baalbek bölgesindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail'in hava saldırıları sonrası Bekaa'daki çok sayıda noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
