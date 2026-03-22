İsrail Saldırıları Sonucu Lübnan'da Ağır Hasar Oluştu

MASHGHARAH, 22 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa Vadisi'nde bulunan Mashgharah kasabasında İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan binalar, 21 Mart 2026.

Hizbullah, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez 2 Mart'ta Lübnan'dan İsrail'e roket fırlattığını duyurdu. Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde birçok bölgeyi hedef alan yoğun bir askeri harekat başlattı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)

