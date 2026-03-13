İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'in, Bint Cubeyl ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi öldü. Nebatiye'nin Rahibat Mahallesi'ne yapılan saldırıda ise 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun güneydeki Kalavi beldesinde de bir sağlık noktasını hedef aldığı ve çevredeki bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Doğu Zavtar, Kasiba ve Hiyam beldelerini de hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.