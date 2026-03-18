İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerde Balata Sokağı Mahallesi'nde bir daireyi hedef aldı.

İsrail uçaklarının gece saatlerinde Beyrut'a düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.