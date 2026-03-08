İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye düzenlediği hava saldırılarında 6'sı aynı aileden olmak üzere 7 kişi öldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Nebatiye vilayetine bağlı Duvayr beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Sur kentindeki Ayta Şab beldesine düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişi öldü.

Böylece NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.