İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 570'e Yükseldi

BEYRUT, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen duman, 11 Mart 2026.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından salı günü yayımlanan verilere göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 570'e, yaralananların sayısı ise 1.444'e yükseldi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua