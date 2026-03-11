Haberler

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 570'e Yükseldi

Lübnan Bakanlar Kurulu'na göre, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yaptığı hava saldırıları sonucunda ölü sayısı 570'e, yaralı sayısı ise 1.444'e yükseldi. Saldırılar 2 Mart'tan bu yana devam ediyor.

BEYRUT, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen duman, 11 Mart 2026.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından salı günü yayımlanan verilere göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 570'e, yaralananların sayısı ise 1.444'e yükseldi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
