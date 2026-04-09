İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 17 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, 2 Mart'tan bu yana devam ediyor ve birçok bölgede can kaybı yaşandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Zerariye, Abbasiye, Habbuş, Cebşit, Deyr Zehrani, Düveyr, Kefra, Cumeycime, Safad Battih, Mecdel Silm ve Deyr Antar beldelerini hedef aldı.

Abbasiye'deki saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Zerariye'de bir binanın hava saldırısıyla hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
