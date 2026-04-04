İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 13 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Mareke, Burç Şemali, Mansur, Tayr Diba beldeleri ile güneydoğudaki Suhmur ve Mişgara beldelerini hedef aldı. Huş beldesindeki saldırıda 3 sivil savunma mensubu yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, Mareke beldesine yapılan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bafliye ile Şehabiye beldeleri arasına düzenlediği hava saldırısı nedeniyle ana yol ulaşıma kapandı.

İsrail ordusu ayrıca Huş, Yatır ve Sırbin beldelerine topçu saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.