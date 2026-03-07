İsrail ordusunun Lübnan'da 3 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğu ve güneyinde düzenlediği hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucunda toplam can kaybı 294'e yükseldi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Kevseriyye beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.
Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail'in Baalbek bölgesinde yer alan Şemistar beldesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk biri kadın 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 77 artarak 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini açıklamıştı.