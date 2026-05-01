Haberler

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Son Hava Saldırılarında En Az 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYRUT, 1 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk saldırıda 2'si çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise ikinci saldırıda Cibşit kasabasındaki bir evde 4'ü aynı aileden olmak üzere en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hizbullah, saldırılara misilleme olarak Bint Cubeyl bölgesinde İsrail'e ait iki Merkava tankını ve askerlerin toplandığı bir noktayı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, aynı gün Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyinde düzenlenen İHA saldırısı sonucunda bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu Kan TV perşembe günkü haberinde, Hizbullah'ın sınır hattında düzenlediği diğer bir İHA saldırısında ise 12 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi.

Lübnanlı sağlık yetkililerinin paylaştığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.586'ya, yaralananların sayısı ise 8.020'ye yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, 16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren iki ülke arasında bir ateşkes antlaşması yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

